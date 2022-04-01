Барселона и Лион поборются за Ляказетта

«Барселона» и «Лион» проявляют интерес к Александеру Ляказетту. Форвард «Арсенала» станет свободным агентом в конце сезона.
Напомним, «Лион» является родным клубом Ляказетта, за который он выступал до 2017 года. Французский клуб уже провел переговоры с агентом 30-летнего форварда.
В нынешнем сезоне на счету Ляказетта 6 голов и 8 ассистов в 29 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
Источник — Sport.es
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.