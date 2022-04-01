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Барселона и Лион поборются за Ляказетта

Форвард «Арсенала» станет свободным агентом в конце сезона

  • 01.04.2022 21:02
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Барселона и Лион поборются за Ляказетта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Ляказетт

«Барселона» и «Лион» проявляют интерес к Александеру Ляказетту. Форвард «Арсенала» станет свободным агентом в конце сезона.

Напомним, «Лион» является родным клубом Ляказетта, за который он выступал до 2017 года. Французский клуб уже провел переговоры с агентом 30-летнего форварда.

В нынешнем сезоне на счету Ляказетта 6 голов и 8 ассистов в 29 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

Источник — Sport.es

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