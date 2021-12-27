Ляказетт покинет Арсенал летом

30-летний французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт покинет клуб будущим летом.
Контракт футболиста рассчитан до конца июня. «Арсенал» хочет продлить соглашение, но Ляказетт рассчитывает на более длительный контракт в другом клубе, куда он перейдет в статусе свободного агента.
Ляказетт защищает цвета «канониров» с лета 2017 года после перехода из «Лиона» за €53 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «Арсенал» 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.
Источник — L'Equipe
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