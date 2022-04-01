Андрей ШЕВЧЕНКО: «Инфантино, это не конфликт, а настоящая война и геноцид!»

Экс-наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко ответил на слова президента FIFA Джанни Инфантино, который назвал войну в Украине «конфликтом».
«Я хочу прокомментировать слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который назвал происходящее в нашей стране «конфликтом».
Я не согласен со словами Инфантино. Это никакой не конфликт, это настоящая война и геноцид украинского народа со стороны России!», - сказал Шевченко.
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Источник — AS
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