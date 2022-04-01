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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Инфантино, это не конфликт, а настоящая война и геноцид!»

Легенда украинского футбола раскритиковал позицию президента ФИФА

  • 01.04.2022 19:36
  • 3138 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Инфантино, это не конфликт, а настоящая война и геноцид!»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко ответил на слова президента FIFA Джанни Инфантино, который назвал войну в Украине «конфликтом».

«Я хочу прокомментировать слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который назвал происходящее в нашей стране «конфликтом».

Я не согласен со словами Инфантино. Это никакой не конфликт, это настоящая война и геноцид украинского народа со стороны России!», - сказал Шевченко.

Источник — AS

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andrey_1992, 01.04.2022 20:27
    +5
    Андрію, їбаш їх!
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    online
    ALKOSruLKA, 01.04.2022 19:59
    +3
    Андрюха, дай їм там всім пиZди !
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    online
    Макс Максов, 01.04.2022 20:56
    0
    Так вони всі це розуміють! Просто язик у рузьких в жопі...
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