Андрей ШЕВЧЕНКО: «Инфантино, это не конфликт, а настоящая война и геноцид!»

Экс-наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко ответил на слова президента FIFA Джанни Инфантино, который назвал войну в Украине «конфликтом».

«Я хочу прокомментировать слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который назвал происходящее в нашей стране «конфликтом».

Я не согласен со словами Инфантино. Это никакой не конфликт, это настоящая война и геноцид украинского народа со стороны России!», - сказал Шевченко.