ОФИЦИАЛЬНО. Рыбка покинул Металлист и стал игроком Болуспора

34-летний голкипер «Металлиста» Александр Рыбка, как и сообщал Sport.ua, стал игроком турецкого клуба «Болуспор».

Контракт подписан на срок до конца текущего сезона. Ровно на такой же срок было рассчитано трудовое соглашение Рыбки с «Металлистом», которое оказалось приостановлено решениями ФИФА и УЕФА из-за войны в Украине.

«Болуспор» - команда, выступающая во втором по силе дивизионе турецкого футбола. Клуб ныне испытывает проблему на вратарской позиции, так как двое из трех голкиперов первой команды пребывают в лазарете.

Александр Рыбка ранее имел опыт выступлений в Турции. С 2017 по 2018 годы он выступал за «Карабюкспор», а с 2018 по 2019 годы – за «Афьонспор».