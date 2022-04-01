УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ОФИЦИАЛЬНО. Рыбка покинул Металлист и стал игроком Болуспора

В Турции опытный вратарь проведет минимум остаток текущего сезона

  • 01.04.2022 17:39
  • 354 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Рыбка покинул Металлист и стал игроком Болуспора
© ФК Болуспор

34-летний голкипер «Металлиста» Александр Рыбка, как и сообщал Sport.ua, стал игроком турецкого клуба «Болуспор».

Контракт подписан на срок до конца текущего сезона. Ровно на такой же срок было рассчитано трудовое соглашение Рыбки с «Металлистом», которое оказалось приостановлено решениями ФИФА и УЕФА из-за войны в Украине.

«Болуспор» - команда, выступающая во втором по силе дивизионе турецкого футбола. Клуб ныне испытывает проблему на вратарской позиции, так как двое из трех голкиперов первой команды пребывают в лазарете.

Александр Рыбка ранее имел опыт выступлений в Турции. С 2017 по 2018 годы он выступал за «Карабюкспор», а с 2018 по 2019 годы – за «Афьонспор».

Источник — ФК Болуспор

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Crimea, 01.04.2022 17:54
    0
    А як він зібрався кордон перетинати?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности