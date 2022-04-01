ОФИЦИАЛЬНО. Рыбка покинул Металлист и стал игроком Болуспора

34-летний голкипер «Металлиста» Александр Рыбка, как и сообщал Sport.ua, стал игроком турецкого клуба «Болуспор».
Контракт подписан на срок до конца текущего сезона. Ровно на такой же срок было рассчитано трудовое соглашение Рыбки с «Металлистом», которое оказалось приостановлено решениями ФИФА и УЕФА из-за войны в Украине.
Oleksandr Rybka 🇺🇦 🧤 pic.twitter.com/swPcMyWNpL— Boluspor (@Boluspor) April 1, 2022
«Болуспор» - команда, выступающая во втором по силе дивизионе турецкого футбола. Клуб ныне испытывает проблему на вратарской позиции, так как двое из трех голкиперов первой команды пребывают в лазарете.
Александр Рыбка ранее имел опыт выступлений в Турции. С 2017 по 2018 годы он выступал за «Карабюкспор», а с 2018 по 2019 годы – за «Афьонспор».
Источник — ФК Болуспор
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