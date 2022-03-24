Рыбка перейдет из Металлиста в клуб из Турции

34-летний голкипер «Металлиста» Александр Рыбка близок к тому, чтобы подписать краткосрочный контракт с турецким клубом «Болуспор».

По информации Sport.ua, Рыбка будет выступать за «Болуспор» до конца текущего сезона. Трансфер будет осуществлен в ближайшие дни, чему способствует специальное разрешение от ФИФА и УЕФА на отъезд футболистов из Украины в связи с нападением на страну путинской армии.

«Болуспор» - команда, выступающая во втором по силе дивизионе турецкого футбола. Клуб ныне испытывает проблему на вратарской позиции, так как двое из трех голкиперов первой команды пребывают в лазарете.

Александр Рыбка ранее имел опыт выступлений в Турции. С 2017 по 2018 годы он выступал за «Карабюкспор», а с 2018 по 2019 годы – за «Афьонспор».