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КРАВЕЦ – о россиянах: «Для меня этих людей больше не существует»

Бывший игрок сборной Украины – о вторжении российской армии

  • 01.04.2022 14:47
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КРАВЕЦ – о россиянах: «Для меня этих людей больше не существует»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Кравец

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец поделился мыслями о военной агрессии россии.
 
«Ни на секунду у меня нет сомнений, что мы победим. Наша страна, люди, вооруженные силы Украины, у меня просто нет слов, каждый день склоняю голову перед ними и помогаю, чем могу. 
 
Очень надеюсь, что каждая жизнь, которую положила наша страна, все погибшие — это не будет напрасно. Мы восстановим нашу целостность и независимость от наших «друзей», которые пошли на нас войной. 
 
Огромная гордость и уважение каждому украинцу, который сейчас помогает в войне против фашистов, будем называть вещи своими именами. Люди из страны, которая сейчас воюет и уничтожает наши города, сидят дома и просто молчат, где бы они ни находились. Таким действиям не может быть никакого оправдания. Для меня этих людей больше не существует, – сказал Кравец.

Источник — Футбол 1/2/3

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