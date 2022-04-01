Капитан Вереса: «Каждый россиянин виноват в том, что случилось»

Голкипер ровенского «Вереса» Богдан Когут высказался о войне Украины против российских захватчиков.
«Не только путин виноват во всем этом, а каждый россиянин. У меня в россии семья, там живут мои двоюродные братья и сестра. У них совсем другая информация, до них достучаться сложно. Что ты им докажешь, если у них 8 лет по телевизору показывают весь этот бред?
Я сам однажды посмотрел их новости, от них просто тошнит, там показывают все наоборот. И людям восемь лет этим промывали уши», – сказал Когут.
Источник — Футбол 1/2/3
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