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Капитан Вереса: «Каждый россиянин виноват в том, что случилось»

Богдан Когут – о войне с российскими захватчиками

  • 01.04.2022 13:52
  • 236 просмотров
  • 1 комментарий
Капитан Вереса: «Каждый россиянин виноват в том, что случилось»
© ФК Верес. Богдан Когут

Голкипер ровенского «Вереса» Богдан Когут высказался о войне Украины против российских захватчиков. 
 
«Не только путин виноват во всем этом, а каждый россиянин. У меня в россии семья, там живут мои двоюродные братья и сестра. У них совсем другая информация, до них достучаться сложно. Что ты им докажешь, если у них 8 лет по телевизору показывают весь этот бред? 
 
Я сам однажды посмотрел их новости, от них просто тошнит, там показывают все наоборот. И людям восемь лет этим промывали уши», – сказал Когут.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ALKOSruLKA, 01.04.2022 14:12
    0
    100 %... але вони потім будуть нити "как ім стидна і больна, что іх нікто нє спрашивал..."
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