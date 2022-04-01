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ЛУЧКЕВИЧ: «Должны делать все для окончания войны, сейчас не до футбола»

Полузащитник «Днепра-1» – о том, нужно ли доигрывать чемпионат

  • 01.04.2022 12:07
  • 201 просмотр
  • 1 комментарий
ЛУЧКЕВИЧ: «Должны делать все для окончания войны, сейчас не до футбола»
© СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич после благотворительного турнира высказал мнение, нужно ли доигрывать этот сезон.
 
— Мое предложение сейчас одно — помогать нашим военным и делать все для окончания войны. Сейчас действительно не до футбола. О спорте сегодня можно говорить разве что в контексте таких турниров: проводить их для поддержки военных и сбора средств или гуманитарной помощи. И вообще каждый в своей отрасли должен использовать любую возможность для помощи украинской армии.
 
— Наверное, у многих в этот период произошла переоценка ценностей, и ты не исключение…
— Сто процентов! Мировоззрение изменилось коренным образом… Хочу обратиться ко всем гражданам Украины, чтобы продолжали верить в наших военных, демонстрировали такое же невероятное единение, волю — и победа будет за нами, это сто процентов! Вопрос только во времени.

Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Alex D, 01.04.2022 12:48
    0
    Лучкевич такой талантище был, жаль карьера не удалась. А по остальному: скоро кацов тут не будет, надеюсь, отстроим страну лучше прежней, постараемся все быть честными, бороться с коррупцией и сохранить дух товарищества как сейчас. Жаль людей не вернуть, но как раз ради них мы будем должны поступать только честно, чтоб все эти герои отдали жизни не зря. Слава нашим героям на передовой.
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