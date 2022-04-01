ЛУЧКЕВИЧ: «Должны делать все для окончания войны, сейчас не до футбола»

Полузащитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич после благотворительного турнира высказал мнение, нужно ли доигрывать этот сезон.
— Мое предложение сейчас одно — помогать нашим военным и делать все для окончания войны. Сейчас действительно не до футбола. О спорте сегодня можно говорить разве что в контексте таких турниров: проводить их для поддержки военных и сбора средств или гуманитарной помощи. И вообще каждый в своей отрасли должен использовать любую возможность для помощи украинской армии.
— Наверное, у многих в этот период произошла переоценка ценностей, и ты не исключение…
— Сто процентов! Мировоззрение изменилось коренным образом… Хочу обратиться ко всем гражданам Украины, чтобы продолжали верить в наших военных, демонстрировали такое же невероятное единение, волю — и победа будет за нами, это сто процентов! Вопрос только во времени.
Источник — СК Днепр-1
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