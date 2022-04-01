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Директор УПЛ: «Ребята из передовой просят, чтобы Украина сыграла»

Футбол важен даже во время войны

  • 01.04.2022 11:52
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Директор УПЛ: «Ребята из передовой просят, чтобы Украина сыграла»
© ТК Футбол. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался о необходимости продолжения футбольного сезона в Украине и важности футбола как социального явления. 

«Ходят слухи, что кто-то может прекратить свое существование, но пока это не соответствует действительности. Все в ожидании окончания войны и нашей победы, чтобы потом вернуться к футболу и тем самым поддерживать как социальное явление нашу нацию, украинцев, воинов. 
 
Есть определенные контакты с ребятами, которые защищают нашу страну на передовой и говорят: «Мы со своей стороны будем защищать, а вы делайте футбол, чтобы обязательно сыграла сборная Украины». Нам футбол нужен и наши ребята очень ждут, когда футбол вернется в Украину», – сказал Дикий.

Источник — Футбол 1/2/3

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