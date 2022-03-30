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Подготовка к Шотландии. Сборная Украины может провести сбор в Ужгороде

Отказываться от матча пока не планируют

  • 30.03.2022 13:20
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Подготовка к Шотландии. Сборная Украины может провести сбор в Ужгороде
© uaf.ua

По информации ТаТоТаке, УАФ настраивается на то, что матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии состоится в июне.

Так как матчей чемпионата в обозримом будущем не будет, то игрокам сборной нужно будет собраться вместе и провести тренировочный сбор.

Возможно, он состоится в Ужгороде.

Кроме того, существует вариант, когда футболисты получат спецразрешение на выезд из Украины, а сам сбор пройдет в Турции.

Источник — ТаТоТаке

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