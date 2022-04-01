ТРЕТЬЯКОВ: «Тот, кто начал это кровопролитие, не останется безнаказанным»

Полузащитник «Александрии» Максим Третьяков рассказал, чем занимается во время войны с россией.



— Максим, где застало тебя начало войны?

— В Александрии. У нас оставалась, по сути, одна предигровая тренировка перед встречей чемпионата со Львовом, но 24 февраля все пошло не так.



— Каковы были твои первые мысли?

— Хотелось быстрее уехать к семье, которая находилась в Днепре. Что нам и разрешили сделать.



— В России у тебя есть близкие люди? Общался с ними?

— Да. Есть и близкие, и друзья. И я рад тому, что весь круг моего общения состоит из адекватных людей. Все они были против так называемой спецоперации. Они понимают, что происходит на самом деле…



— Чем сейчас занимаешься? Твоя миссия?

— Наша команда сначала думала, как правильно, и в какое русло направить свои усилия для помощи ВСУ и гражданским людям. Организационный вопрос был на мне. Мы не хотели обращаться в волонтерские службы, поскольку в последнее время некоторые из них начали, так сказать, нагреваться на горе других, делать свой бизнес. Противно на это смотреть. Поэтому мы решили все делать сами, через родственников, знакомых. У нас есть группа, где все фиксируется. Это все идет от чистого сердца. Практически все игроки Александрии участвуют в этом процессе. Приятно, что помощь исходит и от других наших знакомых футболистов. В частности, от Сергея Кравченко, Алексея Антонова и многих других ребят. Порой, я даже не могу знать, кто помогает, много людей заинтересованы в том, чтобы помочь. Мы сначала общаемся, узнаем, что конкретно нужно, а потом стараемся это достать.



— Физическую форму поддерживать удается?

— С этим вопросом тяжело (улыбается). Да, зарядку сделать, иногда мяч в ногах подержать, получается. Но сами понимаете, футбол — командный вид спорта, поэтому о подобного рода занятиях, пока говорить не приходится.



— Есть вера в то, что удастся доиграть чемпионат?

— Я об этом даже не думаю. Сейчас переживаешь за безопасность родственников, друзей, очень хочется, чтобы быстрее закончилась война, а уже потом будем ставить другие цели.



— На твой взгляд, долго еще будет продолжаться агрессия по приказу недочеловека?

— С кем я не общаюсь, все задаются этим вопросом. Но как мы видим, пока никто не знает, когда это закончится. Что больше всего обнадеживает, так это тот факт, что у многих людей практически уже нет паники, как это было в первые дни вторжения в нашу страну. У ВСУ должен быть надежный тыл, люди помогают передовой, потихоньку начинают работать. Экономика не должна останавливаться, поскольку потом придется много наверстывать. Не хочется видеть смерти, искалеченные судьбы сотен тысяч людей. Уверен, что тот, кто начал это кровопролитие, не останется безнаказанным.