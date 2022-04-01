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Мирон МАРКЕВИЧ: «Аллегри, Фергюсон, Клопп, Венгер, помогите Украине!»

Известный украинский тренер обратился к зарубежным коллегам

  • 01.04.2022 01:59
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Аллегри, Фергюсон, Клопп, Венгер, помогите Украине!»
© ФК Рух Львов. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич обратился к мировому футбольному сообществу с призывом поддержать Украину.

«Слава Украине! Я, Мирон Маркевич, заслуженный тренер Украины. Работал с командами «Металлист», был главным тренером сборной Украины и «Днепра», который в 2015 году играл в финале Лиги Европы. У нас уже 8-й год идет война, но в феврале этого года наша жизнь полностью изменилась, поскольку началось полномасштабное наступление российской федерации.

Самое страшное, что гибнут многие наши люди, и, особенно, наше будущее – дети. Уже погибли около 200 детей. Только посмотрите на Мариуполь: 90 процентов города уже нет... Я бы хотел обратиться к моим бывшим коллегам, соперникам на футбольном поле, с которыми мне приходилось играть: «Наполи», «Аякс»...

Я помню 2015 год, после финала Лиги Европы, когда я был на семинаре в штаб-квартире УЕФА, и имел возможность встретиться с вами: Аллегри, Фергюсон, Клопп, Венгер и многие другие тренеры. Я призываю вас помочь нам, потому что вы люди очень известные в мире. Хочется услышать от вас слова поддержки и помощи.

Решили создать фонд «Рух» за будущее», чтобы помочь нашим детям, многих из которых покалечили. Хотим вас услышать и чтобы вы нам помогли», - заявил Маркевич.

Источник — ФК Рух Львов

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