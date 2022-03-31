УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Криштиану РОНАЛДУ: «Поеду на свой пятый ЧМ. Теперь хочу победить»

Игрок рассчитывает на успех

  • 31.03.2022 18:25
  • 415 просмотров
  • 0 комментариев
Криштиану РОНАЛДУ: «Поеду на свой пятый ЧМ. Теперь хочу победить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поедет на свой 5-й чемпионат мира, но теперь игрок хочет взять один из немногих трофеев, которых нет у него в коллекции.

«Поеду на свой пятый чемпионат мира с тем же энтузиазмом, что и на первый, но теперь у меня еще более сильные амбиции. Я хочу победить».

«Пока можем радоваться тому, что выполнили задачу и вышли на чемпионат мира», - сказал Роналду.

Жеребьевка финального турнира состоится 1 апреля.

Источник — BBC

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности