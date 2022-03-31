Криштиану РОНАЛДУ: «Поеду на свой пятый ЧМ. Теперь хочу победить»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поедет на свой 5-й чемпионат мира, но теперь игрок хочет взять один из немногих трофеев, которых нет у него в коллекции.

«Поеду на свой пятый чемпионат мира с тем же энтузиазмом, что и на первый, но теперь у меня еще более сильные амбиции. Я хочу победить».

«Пока можем радоваться тому, что выполнили задачу и вышли на чемпионат мира», - сказал Роналду.

Жеребьевка финального турнира состоится 1 апреля.