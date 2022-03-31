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ТЕТЕ: «Хочу на долгий срок остаться в Лионе»

Вряд ли игрок вернется в Украину

  • 31.03.2022 17:23
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ТЕТЕ: «Хочу на долгий срок остаться в Лионе»
© ol.fr

Вингер «Шахтера» Тете на правах аренды перебрался в «Лион», с которым уже не против оформить более длительные отношения.

«Очень рад оказаться здесь. Уверен, что смогу помочь команде. Вы знаете, что ситуация в Украине очень тяжелая. Здесь меня хорошо приняли, и бразильцы в команде повлияли на мое решение перейти сюда».

«Последние недели я был в Польше, поддерживал форму там. Рад быть в «Лионе» как минимум до конца сезона, но хочу остаться здесь на долгий срок», - сказал Тете.

Источник — ФК Лион

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