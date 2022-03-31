ТЕТЕ: «Хочу на долгий срок остаться в Лионе»

Вингер «Шахтера» Тете на правах аренды перебрался в «Лион», с которым уже не против оформить более длительные отношения.

«Очень рад оказаться здесь. Уверен, что смогу помочь команде. Вы знаете, что ситуация в Украине очень тяжелая. Здесь меня хорошо приняли, и бразильцы в команде повлияли на мое решение перейти сюда».

«Последние недели я был в Польше, поддерживал форму там. Рад быть в «Лионе» как минимум до конца сезона, но хочу остаться здесь на долгий срок», - сказал Тете.