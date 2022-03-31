Президент ФИФА: «Исключение россии – не вариант»

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему вопрос исключения российского футбольного союза (РФС) даже не рассматривался на Конгрессе ФИФА:

«Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не собираем людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта.

Исключение сборной россии и русских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, любящих футбол. Но для нас это было способом приблизить мир».