Президент ФИФА: «Исключение россии – не вариант»

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему вопрос исключения российского футбольного союза (РФС) даже не рассматривался на Конгрессе ФИФА:
«Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не собираем людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта.
Исключение сборной россии и русских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, любящих футбол. Но для нас это было способом приблизить мир».
Источник — ФИФА
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