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Президент ФИФА: «Исключение россии – не вариант»

Джанни Инфантино поясним позицию ФИФА

  • 31.03.2022 16:45
  • 1575 просмотров
  • 7 комментариев
Президент ФИФА: «Исключение россии – не вариант»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему вопрос исключения российского футбольного союза (РФС) даже не рассматривался на Конгрессе ФИФА:

«Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не собираем людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта.

Исключение сборной россии и русских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, любящих футбол. Но для нас это было способом приблизить мир».

Источник — ФИФА

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Клапчук, 31.03.2022 16:56
    +8
    Інфантильний гандон
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    online
    Tka4enko_855, 31.03.2022 16:50
    +8
    Пидарас. И можете меня банить. Хуесос ебаный. Подстилка путинская
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    online
    ALKOSruLKA, 31.03.2022 16:51
    +7
    Звичайно ж ні, ти завжди лизав сРУлям зад... чого тільки варті "жеребкування" для газпуківських команд і очк0втирательство пуйлу на ЧС2018....
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    online
    Tka4enko_855, 31.03.2022 16:51
    +7
    инфантино трахни себя в очко и го Мариуполь посмотри что там эти пидоры натворили.
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    online
    Dmytro Dmytro, 31.03.2022 16:49
    +7
    Фіфа мафія!!! Бомбіть їхні соц.мережі!!!
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    online
    Roma513, 31.03.2022 16:59
    +6
    Взяточники сраные, забыл как платини за сраку взяли!!! 
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    online
    Crimea, 31.03.2022 17:20
    0
    Поставте себе на місце цього лисого, якого за яйця тримають фсб-шники, і зрозумієте його слова
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