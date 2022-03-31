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Конгресс ФИФА не стал исключать россию из организации

Этот вопрос даже не рассматривался

  • 31.03.2022 15:06
  • 1547 просмотров
  • 2 комментария
Конгресс ФИФА не стал исключать россию из организации
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 31 марта в Дохе (Катар) состоялся 72-й Конгресс ФИФА. Ранее многие СМИ сообщали о том, что на нем может быть принято решение об исключении россии из организации.

Однако в итоге россия не была исключена из ФИФА. Более того: Конгресс этот вопрос даже не рассматривал.

Вместо этого было приостановлено членство в ФИФА Пакистана, Кении и Зимбабве.

Источник — ФИФА

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Alex D, 31.03.2022 15:37
    0
    Vladislav Pohily, 31.03.2022 15:24
    Почекайте, ще якийсь місяць-два й цей Інфантіно і йому подібні почнуть активно просувати ідею про повернення рф до усіх змагань, тому що "спортсмени ні в чому не винні".
    Если не облажаться в медиа пространстве, то не будет. Украине нужен официальный орган борьбы с фейками. Сегодня бибиси опубликовали односторонний ролик про взрыв в донецке, озвучено только мнение рашистов. И это авторитетное издание которому верят. Пара месяцев таких материалов, запад станет хуже относится... эффект домино сработает еще за пару месяцев. Кацапские пропагандоны сейчас сильнее правды во многих статьях.
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    online
    Vladislav Pohily, 31.03.2022 15:24
    0
    Почекайте, ще якийсь місяць-два й цей Інфантіно і йому подібні почнуть активно просувати ідею про повернення рф до усіх змагань, тому що "спортсмени ні в чому не винні".
    Ссылка
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