Конгресс ФИФА не стал исключать россию из организации

Сегодня, 31 марта в Дохе (Катар) состоялся 72-й Конгресс ФИФА. Ранее многие СМИ сообщали о том, что на нем может быть принято решение об исключении россии из организации.

Однако в итоге россия не была исключена из ФИФА. Более того: Конгресс этот вопрос даже не рассматривал.

Вместо этого было приостановлено членство в ФИФА Пакистана, Кении и Зимбабве.