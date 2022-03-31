Конгресс ФИФА не стал исключать россию из организации

Сегодня, 31 марта в Дохе (Катар) состоялся 72-й Конгресс ФИФА. Ранее многие СМИ сообщали о том, что на нем может быть принято решение об исключении россии из организации.
Однако в итоге россия не была исключена из ФИФА. Более того: Конгресс этот вопрос даже не рассматривал.
Вместо этого было приостановлено членство в ФИФА Пакистана, Кении и Зимбабве.
Источник — ФИФА
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