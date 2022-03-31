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Салах может завершить карьеру в сборной Египта

Форвард разочарован невыходом на ЧМ-2022

  • 31.03.2022 16:30
  • 397 просмотров
  • 1 комментарий
Салах может завершить карьеру в сборной Египта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассматривает возможность завершения карьеры в сборной Египта. К такому решению игрока может подтолкнуть невыход команды на ЧМ-2022.

«Я горжусь тем, что играю с вами, и это было честью для меня. Я мало что могу сказать, но для меня было честью играть с вами, буду я после этого в сборной или нет», - именно такими словами Салах закончил обращение к партнерам по команде после проигранного матча против Сенегала. Египетские СМИ расценивают эти слова как явный намек на уход из сборной.

Салах выступает за сборную Египта с 2011 года. На его счету 47 голов в 84 матчах за национальную команду.

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(1 голос)

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Комментарии
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    online
    ALKOSruLKA, 31.03.2022 16:59
    0
    Буде, куди він дінеться. Спонсори заставлять!
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