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СУДАКОВ: «Наш народ так сплотился, что все стараются помочь друг другу»

Хавбек «Шахтера» также помогает стране в непростое время

  • 31.03.2022 14:35
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СУДАКОВ: «Наш народ так сплотился, что все стараются помочь друг другу»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о своей волонтерской деятельности, которой он занимается во время войны против россии.

«Так как моя жена в положении, у нас даже были планы рожать в Киеве. Но в один момент позвонило руководство Шахтера и сказало, что нужно срочно выезжать из Киева. Нам повезло, нам помогли люди, нашли жилье и приютили нас тут, во Львове.

Сначала, первых дней пять, мы вообще ничего не делали, сидели в квартире и никуда не выходили. Не понимали, что нам делать, потому что было очень страшно. Потом мы поняли, что жизнь продолжается и нужно что-то делать. Мы с моим другом, Михаилом Мудриком, решили организовать самостоятельную волонтерскую поддержку. Закупили немного продуктов, помогали, кому нужно, лекарствами. Мы постарались по максимум помочь тем, кто нуждается в помощи.

Понятно, что у нас нет каких-то больших возможностей, но, по крайней мере, мы помогли каким-то людям лекарствами и продуктами. Мы хотели и дальше продолжать свою деятельность, но получилось так, что мы выехали во Львов. Здесь мы тоже стараемся помогать, чем можем, какими-то финансами. Все, что касается каких-то медикаментов, продуктов - это тоже очень важно. Сейчас Фонд Рината Ахметова тоже много помогает. Народ настолько сплотился, что все стараются помочь друг другу», - сказал Судаков.

Источник — Футбол 1/2/3

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