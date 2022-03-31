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ЛЕОНЕНКО: «Спортсменам лучше на местах своих быть. Какая от них польза?»

Эксперт считает, что представители украинского спорта должны продолжать заниматься своим делом

  • 31.03.2022 12:19
  • 183 просмотра
  • 1 комментарий
ЛЕОНЕНКО: «Спортсменам лучше на местах своих быть. Какая от них польза?»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о том, должны ли спортсмены принимать непосредственное участие в войне и защищать свою страну с оружием в руках.

«Спортсмены должны быть на своих местах. Я у Алиева спросил: «Ты хоть с автомата умеешь стрелять?». Ладно с пистолета ещё, но с автомата – это же не так просто. Это же надо тренироваться, можно и себе в ногу выстрелить. Дело не в том, что ты смелый или не смелый. Я говорю о профессионализме. Зозуля, Зинченко, Ярмоленко сделают больше в своих странах. Лучше, конечно, на местах своих быть. Вот какая от них тут польза? Саня Усик здесь был, он поехал сейчас биться. Скорее всего, он больше для страны сделает, особенно если победит», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    Милан Милан, 31.03.2022 12:50
    0
    очень странное заявление. Да, Ярмоленко, Зинченко принесли бы больше пользы, если бы в данных условиях перечисляли хотя бы 80% зарплаты армии, волонтерам. А остальные? те кто в Украине сидит сейчас.
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