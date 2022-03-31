Вратарь Черноморца: «За сутки до войны нам полностью выплатили зарплату»

Известный украинский футболист, вратарь «Черноморца» Евгений Паст рассказал, как узнал о вторжении россии в Украину, а также поведал, чем занимается в эти дни.

«В 5:00 начали бомбить. Я спал, возле меня лежал сын — он ночью к нам пришел. Я спросонья не понял, что это за взрывы. Но прибежал сосед и начал тарабанить в дверь. Я открыл. Он сообщил, что началась война.

Где-то в 6:00 первого дня я уже был на автозаправке. Ждал своей очереди полтора часа. Заправил полный бак. Смотрел на людей вокруг. Как в кошмаре: все суетятся, напуганы, не понимают, что происходит, лихорадочно хотят заправить машины. Все ошарашены.

Взяли с семьей сутки на обдумывание. Потом я вывез их за рубеж на своей машине. Они в безопасности. Мне стало спокойнее.

В Измаиле сравнительно тихо, слава Богу. Только сирены постоянно звучат. В первые дни бомбили ракетами аэропорт, который приблизительно за 30 км от города. Сам Измаил не пострадал.

23 февраля, за день до беды, нам полностью выплатили зарплату за январь. Через сутки собрали и сказали: кто как считает правильным — пусть так и делает.

Мы все на связи. Постоянно перезваниваемся. Наш чат активен, спрашиваем у друг друга, кто как, все ли живы-здоровы», - сказал Паст.