УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Голуби-убийцы, биологическое оружие. Кравченко потроллил русскую пропаганду

Футболист «Черноморца» опубликовал пост в соцсети Instagram

  • 24.03.2022 21:43
  • 567 просмотров
  • 0 комментариев
Голуби-убийцы, биологическое оружие. Кравченко потроллил русскую пропаганду
© ФК Черноморец. Сергей Кравченко

Игрок «Черноморца» и экс-хавбек сборной Украины Сергей Кравченко в соцсети Instagram потроллил российскую пропаганду за придумывание фейков про Украину:

«Итак, получается, Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила «ДНР», «ЛНР», разрабатывая при этом химическое, ядерное, биологическое оружие, выводила голубей-убийц русского населения, производила боевые наркотики.

Настраивала весь мир против России, в 2014 году начала есть детей, каждый имел по два раба. Меня должны «неонацисты, нацисты, бандеровцы» сейчас расстрелять за текст на русском, и при этом всем Украина все-таки сама на себя напала, но и не напала, а создает с помощью США разные фейки. Ага. Ну, все понятно теперь».

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности