Голуби-убийцы, биологическое оружие. Кравченко потроллил русскую пропаганду

Игрок «Черноморца» и экс-хавбек сборной Украины Сергей Кравченко в соцсети Instagram потроллил российскую пропаганду за придумывание фейков про Украину:

«Итак, получается, Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила «ДНР», «ЛНР», разрабатывая при этом химическое, ядерное, биологическое оружие, выводила голубей-убийц русского населения, производила боевые наркотики.

Настраивала весь мир против России, в 2014 году начала есть детей, каждый имел по два раба. Меня должны «неонацисты, нацисты, бандеровцы» сейчас расстрелять за текст на русском, и при этом всем Украина все-таки сама на себя напала, но и не напала, а создает с помощью США разные фейки. Ага. Ну, все понятно теперь».