Агуэро выразил желание возобновить карьеру

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сообщил, что может возобновить карьеру.
«ФИФА уже относится ко мне как к легенде, вчера я думал, что смогу снова возобновить карьеру. Врачи сказали мне оставаться вне футбола на 5-6 месяцев, но я уже хочу тренироваться. «Интер Майами» контактировал со мной, но я отказался», - сказал Агуэро.
Напомним, что Агуэро завершил карьеру в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем.
Источник — Calciomercato
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