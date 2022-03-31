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Агуэро выразил желание возобновить карьеру

Аргентинский форвард заговорил о возвращении

  • 31.03.2022 10:55
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Агуэро выразил желание возобновить карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сообщил, что может возобновить карьеру.

«ФИФА уже относится ко мне как к легенде, вчера я думал, что смогу снова возобновить карьеру. Врачи сказали мне оставаться вне футбола на 5-6 месяцев, но я уже хочу тренироваться. «Интер Майами» контактировал со мной, но я отказался», - сказал Агуэро.

Напомним, что Агуэро завершил карьеру в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем.

Источник — Calciomercato

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