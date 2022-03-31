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Мексика и США вышли на чемпионат мира в Катаре

Коста-Рика сыграет в стыковых матчах

  • 31.03.2022 07:54
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Мексика и США вышли на чемпионат мира в Катаре
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 31 марта состоялся заключительный тур североамериканского отборочного турнира, по итогам которого стали известны еще два участника финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ими стали сборные Мексики и США. Мексиканцы обыграли Сальвадор (2:0) и с 28 очками заняли второе место, американцы проиграли Коста-Рике (0:2) и с 25 очками стали третьими.

Ранее обеспечила себе путевку на чемпионат мира сборная Канады, которая в заключительном туре уступила Панаме (0:1).

Коста-Рика будет участвовать в стыковых матчах с представителем зоны Океании, которым стала команда Новой Зеландии.

Квалификация ЧМ-2022. КОНКАКАФ
1. Канада – 28 очков
2. США – 25 очков
3. Мексика – 25 очков
4. Коста-Рика – 22 очков
5. Панама – 18 очков
6. Сальвадор – 10 очков
7. Ямайка – 8 очков
8. Гондурас – 4 очка 

Источник — Sport.ua

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