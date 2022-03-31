Мексика и США вышли на чемпионат мира в Катаре

В ночь на 31 марта состоялся заключительный тур североамериканского отборочного турнира, по итогам которого стали известны еще два участника финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ими стали сборные Мексики и США. Мексиканцы обыграли Сальвадор (2:0) и с 28 очками заняли второе место, американцы проиграли Коста-Рике (0:2) и с 25 очками стали третьими.

Ранее обеспечила себе путевку на чемпионат мира сборная Канады, которая в заключительном туре уступила Панаме (0:1).

Коста-Рика будет участвовать в стыковых матчах с представителем зоны Океании, которым стала команда Новой Зеландии.

Квалификация ЧМ-2022. КОНКАКАФ

1. Канада – 28 очков

2. США – 25 очков

3. Мексика – 25 очков

4. Коста-Рика – 22 очков

5. Панама – 18 очков

6. Сальвадор – 10 очков

7. Ямайка – 8 очков

8. Гондурас – 4 очка