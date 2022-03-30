Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если я погибну, то только с котами»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко признался, что находится в Киеве во время войны и не собирается уезжать.

«Я сказал, что если я погибну, то только с котами. Правда, жена недовольна, что я так говорю. Ну бежать было, во-первых, не для меня, а во вторых, если попадёт – значит попадёт. Потому я и хотел провести футбольный матч с ВСУ. Они все согласны, но надо решение принимать не нам, а, наверное, СБУ или Президенту страны.

А так, я звонил и Бессонову. Я всех проверял, кто где находится. Ваня Яремчук вот только уехал. За день, когда деревню его разбомбили. Он уехал на родину к себе», - рассказал Леоненко.