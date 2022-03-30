Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кучма мне дал украинский паспорт. Я не задумывался»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал, как в свое время сменил гражданство. Напомним, что Виктор Леоненко - уроженец Тюмени. Более 30-ти лет прожил в Украине.

«Для меня это неприятно, как для человека родившегося (в России). Ну я же говорю: я никогда никого не продавал. Я всегда считал, что это один народ, тем более, когда я менял гражданство. Когда Григорий Михайлович мне сказал: «Витя, ты будешь менять? А какая мне разница?». Когда было всё хорошо, когда никто не верил, когда все жили хорошо – вот тогда мне Кучма и дал паспорт. Я не задумывался», - сказал Леоненко.