Гендиректор Боруссии: «Знаем, что не сможем удержать Холанда»

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке признался, что клубу будет тяжело удержать звездного форварда Эрлинга Холланда:
«Мы не знаем, что думает сторона футболиста. Однако мы понимаем, что не сможем финансово удержать игрока, если придет условный «Манчестер Сити». Так было и с Левандовски в ситуации с «Баварией», и с Обамеянгом и «Арсеналом».
Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны «Барселоны».
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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