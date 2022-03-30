Гендиректор Боруссии: «Знаем, что не сможем удержать Холанда»

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке признался, что клубу будет тяжело удержать звездного форварда Эрлинга Холланда:

«Мы не знаем, что думает сторона футболиста. Однако мы понимаем, что не сможем финансово удержать игрока, если придет условный «Манчестер Сити». Так было и с Левандовски в ситуации с «Баварией», и с Обамеянгом и «Арсеналом».

Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны «Барселоны».