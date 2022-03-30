Ибрагимович не собирается уходить из сборной после неудачи в отборе на ЧМ

Несмотря на то, что сборная Швеции проиграла Польше в финале плей-офф отбора и не поедет на ЧМ-2022, форвард Златан Ибрагимович не собирается уходить из национальной команды.

«У нас будет новая сборная, и я рад участвовать в этом проекте. Не собираюсь уходить из сборной только из-за поражения Польше».

«Я готов и дальше помогать команде», - сказал Ибрагимович.

40-летний игрок провел за сборную 121 матч и забил 62 гола.