Александр ПЕТРАКОВ: «Сборная Украины должна сама добывать путевку на ЧМ»

Наставник сборной Украины Александр Петраков согласен с Андреем Ярмоленко, что команде не нужны подарки от ФИФА в виде путевки на ЧМ-2022 без матчей плей-офф отбора.
«УЕФА скажет нам дату, когда мы играем с Шотландией в июне. Мы все обсудили, есть понимание. Поддерживаю слова Ярмоленко».
«Мы должны играть, сами добывать путевку. Но я говорю за себя, но есть президент УАФ и исполком. Но нужно играть», - сказал Петраков.
Источник — Футбол 1/2/3
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