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Александр ПЕТРАКОВ: «Сборная Украины должна сама добывать путевку на ЧМ»

Тренер считает, что подарки нам не нужны

  • 30.03.2022 16:22
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Александр ПЕТРАКОВ: «Сборная Украины должна сама добывать путевку на ЧМ»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков согласен с Андреем Ярмоленко, что команде не нужны подарки от ФИФА в виде путевки на ЧМ-2022 без матчей плей-офф отбора.

«УЕФА скажет нам дату, когда мы играем с Шотландией в июне. Мы все обсудили, есть понимание. Поддерживаю слова Ярмоленко».

«Мы должны играть, сами добывать путевку. Но я говорю за себя, но есть президент УАФ и исполком. Но нужно играть», - сказал Петраков.

Источник — Футбол 1/2/3

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