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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Неправильно дарить нам путевку на ЧМ-2022»

Футболист считает, что сначала нужно остановить войну в Украине

  • 22.03.2022 15:00
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Неправильно дарить нам путевку на ЧМ-2022»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Игрок «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о переносе матча плей-офф отбора ЧМ 2022 против Шотландии на июнь.

– Матч сборной Украины перенесен на июнь. Будем ли мы готовы в июне сыграть? Мы победим?
– Сейчас тяжело думать о футболе, но если эта игра будет, то как мы можем выйти на футбольное поле, и не отдать все силы глядя на то, как сражаются наши люди? Конечно, нужно тренироваться, готовиться. Нам сто процентов будет тяжело, потому что многие из ребят сидят в Украине, не тренируются. Кто-то держит в руках автомат, кто-то развозит еду, сейчас о футболе никто не думает. 

Но когда будет эта игра, мы отдадим все наши силы. Я где-то читал, что нам хотят подарить путевку на чемпионат мира, но я считаю, что это неправильно. У нас есть руки и ноги, и мы должны решать все на футбольном поле. Помогите нам остановить эту войну, закройте небо, а мы все решим на футбольном поле. Кто будет сильнее, тот и достоин ехать на чемпионат мира, - сказал Ярмоленко.

Источник — Денисов Time

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