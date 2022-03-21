Андрей ШЕВЧЕНКО: «Говорю Зинченко, Ярмоленко и другим - продолжайте играть»

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко советует всем украинских футболистам продолжать выступления и напоминать о ситуации в стране.
«Я ребятам постоянно говорю: продолжайте играть. Вы играете за свою страну. Мир спорта объединяет, он против войны. Важно, чтобы Зинченко, Ярмоленко, Миколенко, Яремчук и другие продолжали играть».
«Я с ними постоянно общаюсь, пытаюсь поддерживать. Пусть делают все, что могут, для Украины», - сказал Шевченко.
Источник — Daily Mail
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