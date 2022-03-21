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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Говорю Зинченко, Ярмоленко и другим - продолжайте играть»

Играть и напоминать об Украине

  • 21.03.2022 22:40
  • 944 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Говорю Зинченко, Ярмоленко и другим - продолжайте играть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко советует всем украинских футболистам продолжать выступления и напоминать о ситуации в стране.

«Я ребятам постоянно говорю: продолжайте играть. Вы играете за свою страну. Мир спорта объединяет, он против войны. Важно, чтобы Зинченко, Ярмоленко, Миколенко, Яремчук и другие продолжали играть».

«Я с ними постоянно общаюсь, пытаюсь поддерживать. Пусть делают все, что могут, для Украины», - сказал Шевченко.

Источник — Daily Mail

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Hg, 21.03.2022 23:08
    +2
    Верно. Каждый на своём месте. А их зарплата позволит больше помочь, чем чей то военный сбор.
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