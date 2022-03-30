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Испания
5 : 0
Исландия
29.03.2022, FT

Испания – Исландия – 5:0. Два от Мораты. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

  • 30.03.2022 15:05
  • 201 просмотр
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Испания – Исландия – 5:0. Два от Мораты. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник состоялся товарищеский матч, в котором Испания легко переиграла Исландию.
 
Товарищеский матч
 
Испания – Исландия – 5:0
Голы: 1:0 – 36 Мората, 2:0 – 39, пенальти Мората, 3:0 – 47 Пино, 4:0 – 61 Сарабия, 5:0 – 72 Сарабия.

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
61' ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
47' ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Испания).
40' ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Мората (Испания).
37' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).

Источник — Sport.ua

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