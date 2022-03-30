Во вторник состоялся товарищеский матч, в котором Испания легко переиграла Исландию.
Товарищеский матч
Испания – Исландия – 5:0
Голы: 1:0 – 36 Мората, 2:0 – 39, пенальти Мората, 3:0 – 47 Пино, 4:0 – 61 Сарабия, 5:0 – 72 Сарабия.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Испания).
|40'
|ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Мората (Испания).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
Источник — Sport.ua
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