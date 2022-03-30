«Поздравляю, братья». Малиновский отреагировал на выход Польши на ЧМ-2022

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на то, что сборной Польше удалось обыграть Швецию и гарантировать себе место на ЧМ-2022.
«Поздравляю, братья», - написал Руслан.
GRATULACJE BRACIA!!! ❤️ https://t.co/9X6Gx6CrX7— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 29, 2022
Источник — Sport.ua
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