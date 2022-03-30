Президент ФИФА о правах человека в Катаре: «Конечно, там не рай»

Президент ФИФА Джанни Инфантино снова ответил на критику по поводу того, что ЧМ-2022 состоится в Катаре, где есть большие проблемы с правами человека.

«Конечно, там не рай в этом плане. Ситуация не идеальная, нужно продолжать работу. Нужно своими действиями делать так, чтобы там происходили изменения».

«И эти изменения происходят», - уверен Инфантино.

Ранее Катар критиковали из-за отношения к ЛГБТ сообществу, правам человека, а также тяжелому положению рабочих, которые строили объекты для ЧМ-2022.