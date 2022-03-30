УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Президент ФИФА о правах человека в Катаре: «Конечно, там не рай»

Джанни Инфантино надеется на изменения

  • 30.03.2022 14:11
  • 340 просмотров
  • 0 комментариев
Президент ФИФА о правах человека в Катаре: «Конечно, там не рай»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ФИФА Джанни Инфантино снова ответил на критику по поводу того, что ЧМ-2022 состоится в Катаре, где есть большие проблемы с правами человека.

«Конечно, там не рай в этом плане. Ситуация не идеальная, нужно продолжать работу. Нужно своими действиями делать так, чтобы там происходили изменения».

«И эти изменения происходят», - уверен Инфантино.

Ранее Катар критиковали из-за отношения к ЛГБТ сообществу, правам человека, а также тяжелому положению рабочих, которые строили объекты для ЧМ-2022.

Источник — AP News

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности