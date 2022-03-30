Сборная Германии не смогла удержать перевес в товарищеском матче против Нидерландов.
Таким образом, Прервалась победная серия сборной Германии при Хансе-Дитере Флике, которая до этого насчитывала восемь матчей
Товарищеский матч
Нидерланды – Германия – 1:1
Голы: 0:1 – 45 Мюллер, 1:1 – 68 Бергвейн.
Источник — Sport.ua
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