Евгений КРАСНИКОВ: «Можно было бы попробовать доиграть Кубок Украины»

Один из руководителей «Металлиста» Евгений Красников выразил желание доиграть этот сезон Кубка Украины, несмотря на боевые действия в стране.

– По Первой лиге все более-менее понятно. Думаю, что желающих выйти в УПЛ будет немного. По премьер-лиге вопрос: там же на кону чемпионство и Лига чемпионов. В общем, тяжелая ситуация. Считаю, что можно было бы попробовать доиграть Кубок Украины.

– Реально ли доиграть первенство и Кубок, например, в Турции или Польше?

– Я бы доигрывал везде, но я не знаю, насколько сейчас финансово состоятельны клубы Премьер-лиги. С «Шахтером» и «Динамо» понятно, а что с остальными? «Десна» сейчас вообще существует или нет? Думаю, финансово остальным клубам будет очень сложно доиграть чемпионат за рубежом, – сказал Красников.