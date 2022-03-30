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Евгений КРАСНИКОВ: «Можно было бы попробовать доиграть Кубок Украины»

Вице-президент «Металлиста» готов играть в футбол

  • 30.03.2022 10:17
  • 360 просмотров
  • 2 комментария
Евгений КРАСНИКОВ: «Можно было бы попробовать доиграть Кубок Украины»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Один из руководителей «Металлиста» Евгений Красников выразил желание доиграть этот сезон Кубка Украины, несмотря на боевые действия в стране.

– По Первой лиге все более-менее понятно. Думаю, что желающих выйти в УПЛ будет немного. По премьер-лиге вопрос: там же на кону чемпионство и Лига чемпионов. В общем, тяжелая ситуация. Считаю, что можно было бы попробовать доиграть Кубок Украины.

– Реально ли доиграть первенство и Кубок, например, в Турции или Польше?
– Я бы доигрывал везде, но я не знаю, насколько сейчас финансово состоятельны клубы Премьер-лиги. С «Шахтером» и «Динамо» понятно, а что с остальными? «Десна» сейчас вообще существует или нет? Думаю, финансово остальным клубам будет очень сложно доиграть чемпионат за рубежом, – сказал Красников.

Источник — FanDay

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Иван Иванович, 30.03.2022 10:40
    +2
    А надо ли это сейчас...?
    Ссылка
    online
    Hg, 30.03.2022 10:49
    0
    О чём это? Неизвестно когда война закончится.
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