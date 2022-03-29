Евгений КРАСНИКОВ: «Все легионеры хотят вернуться в Харьков»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о судьбе легионеров команды во время войны с россией:

«Стараемся всех трудоустроить. Только что завершились переговоры с «Грассхопером» по Риаскосу, он будет выступать за швейцарский клуб до конца сезона. Паулиньо мы отдали в аренду «Америке Минейро».

По Балули есть много предложений, но он сказал, что хочет остаться в «Металлисте». Давид находится у себя в «Витории». Пейшото перешел на год в «Сеару».

Отмечу, что все эти игроки перешли в аренду, в дальнейшем клуб на них рассчитывает. Мы никого не продали. Все легионеры ведут себя солидно. Никто из них не захотел, чтобы их продавали, все хотят вернуться в Харьков.

Сейчас я стараюсь отправить в Турцию ребят из академии, чтобы они тренировались с главной командой».