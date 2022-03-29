Состоялся товарищеский матч, в котором сборная Дания крупно обыграла Сербию.
Товарищеский матч
Дания – Сербия – 3:0
Голы: 1:0 – 15 Мэле, 2:0 – 53 Линдстрем, 3:0 – 57 Эриксен.
События матча
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Линдстрём (Дания).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
Источник — Sport.ua
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