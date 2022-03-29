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Палкин предложил ФИФА и УЕФА послать российский футбол еще дальше

Генеральный директор «Шахтера» детально объяснил, почему это нужно сделать

  • 29.03.2022 21:42
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Палкин предложил ФИФА и УЕФА послать российский футбол еще дальше
© ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин призвал исключить рфс из ФИФА и УЕФА.
 
«Я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать шаг вперед и отменить или приостановить членство россии в своих организациях. В 70-х годах ЮАР была исключена из ФИФА за политику апартеида, а россию нужно исключить за политику геноцида украинцев и кровавую войну, развязанную на нашей родине.
 
Спорт всегда использовался россиянами как пропаганда своей идеологии. Если эта идеология сегодня угрожает мирному сосуществованию, россию нужно полностью изолировать, пока она не изменит свою политику уничтожения всего живого.
 
Клубу и всем украинцам нужен мир, нужно остановить эту безумную войну. Украинцы воюют и весь мир увидел, что в эти дни мы защищаем не только свою свободу и независимость, но и свободу и ценности демократического мира. Однако единственный способ победить российскую агрессию – это объединить наши усилия. Необходимо ужесточить санкции против россии по всем возможным направлениям. Важно ограничить ресурсные и информационные возможности россии, чтобы они ощущали себя изолированными и остановились. 
 
Что мы можем сделать в сфере спорта? Изолировать россию от участия в международных спортивных соревнованиях, и это, по большому счету, уже сделано. Но я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА шагнуть вперед», – сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить россию на два года или бессрочно.

Источник — Reuters

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    nomah2, 29.03.2022 22:38
    0
    Палкин,молчи уже... Все трансферы в военное время из Украины в парашу ,были как-раз из Шахтера. Минимум 4 назову.
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