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Вест Хем хочет приобрести Зинченко

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» попал в сферу интересов «молотобойцев»

  • 29.03.2022 20:27
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Вест Хем хочет приобрести Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Сlaretandhugh, руководство «Вест Хема» рассматривает вариант с приглашением украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Сообщается, что наставнику «молотобойцев» Дэвиду Мойесу нравится стиль Зинченко и прошлым летом он делал первые попытки, чтобы приобрести украинца.

Учитывая, что в нынешнем сезоне 25-летний игрок не является первой опцией Гвардиолы на позиции левого защитника, «молотобойцы» надеются заполучить игрока. Контракт Александра с «Сити» рассчитан до 2024 года. «Манчестер Сити» оценивает игрока в 40 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 8 матчей в АПЛ, в которых сделал одну голевую передачу.

Источник — Sport.ua

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