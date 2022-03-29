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Шахтер призывает ФИФА и УЕФА исключить Россию

Вопрос могут обсудить на конгрессе ФИФА

  • 29.03.2022 20:45
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Шахтер призывает ФИФА и УЕФА исключить Россию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин призвал УЕФА и ФИФА наказать Россию исключением из организаций за войну в Украине.

«Я бы хотел призвать ФИФА и УЕФА не останавливаться на нынешних санкциях и идти дальше. И приостановить членство России или отстранить их в ФИФА и УЕФА».

«Россия постоянно использует спорт для пропаганды», - сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что ФИФА может рассмотреть этот вопрос на конгрессе 31 марта. Сейчас сборные России и местные клубы не могут играть в официальных матчах.

Источник — Reuters

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