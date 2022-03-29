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Похоже, в Шахтере определились, куда отправят Витао

Защитник, скорее всего, продолжит карьеру не в Европе, а в родной Бразилии

  • 29.03.2022 19:00
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Похоже, в Шахтере определились, куда отправят Витао
© ФК Шахтер. Витао (слева)

22-летний центрбек «Шахтера» Витао вскоре может сменить клубную прописку, так как пребывает без игровой практики, что объясняется приостановкой футбольного сезона в Украине из-за развязанной путинской армией войны.

В настоящий момент представители Витао ведут активные переговоры с двумя бразильскими клубами – «Ред Булл Брагантино» и «Интернасьоналем».

«Шахтер» готов отпустить Витао в аренду до конца июня, а также прописать в договоре условие, при котором центрбек может остаться в Бразилии до 31 декабря, если военно-политическая обстановка в Украине к лету не стабилизируется.

Ранее сообщалось, что виды на Витао имеют шесть европейских клубов, но никаких серьезных подтверждений подобная информация за последние дни не получила.

Источник — GaúchaZH

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