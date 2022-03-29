Президент ПСЖ: «Суперлига? Ее не существует»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи признался, что не верит в успешность второй попытки запустить Суперлигу:
«Суперлига? Ее не существует. Ни первой версии, ни второй. Против нее все: фанаты, СМИ, клубы, он маленьких до больших. Сторонники Суперлиги остались втроем».
Ранее Жоан Лапорта заявил, что проект Суперлиги победит.
Источник — Twitter
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