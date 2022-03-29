Де Дзерби не покинул Шахтер. Об этом рассказал помощник тренера

Телеканал Футбол 1 сообщает о том, что тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби не покинул клуб и все еще связан контрактом.

Об этом журналистам рассказал Карло Николини, помощник итальянского специалиста. Сейчас и Де Дзерби, и весь штаб, находясь в Италии, заняты поиском гуманитарной помощи для украинцев.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби уже разорвал контракт, но «Шахтер» это опровергает.