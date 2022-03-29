Александр ГОЛОВКО: «Защитники Мариуполя – киборги какие-то»

Экс-тренер молодежной сборной Украины Александр Головко высоко оценил действия ВСУ в войне с россией:

— Еще одна ваша яркая цитата — «Время дать им п*зды». Как думаете, ВСУ успешно выполняют эту задачу?

— Наши Вооруженные Силы еще как дают! И еще больше будут давать. Украинские ребята оказывают достойное сопротивление. Особо отметил бы защитников Мариуполя — это какие-то киборги. Мы видим, как наши воины сражаются, как тактически работают, к тому же понимаем, какой армии мы противостоим. Поэтому не сомневаюсь, что мы полностью победим.

— Существа, расстреливающие женщин, детей и мирное население. Как вы их называете?

– У меня нет слов для них. Это демоны, изверги. Иначе их не назовешь. И знаете, не нужно их понимать. Они пришли на нашу землю. Ребята наказывают их так, как и должны. Кто-то может рассказывать, мол, «мы не знали», «на учебу приехали». Все они прекрасно знали. Когда тебе с утра до вечера льют, извиняюсь, дерьмо в уши...

Когда я ездил в Крым в 2014 году, то сам убедился в этом. Круглосуточно из радио, телевидения и отовсюду льется этот понос. Сначала дергался, а потом подумал — варитесь себе в своем мире. Жаль только, что этот мир начал вылезать и нас задевать.