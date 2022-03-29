УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Александр ГОЛОВКО: «Защитники Мариуполя – киборги какие-то»

Известный футболист и тренер в восторге от украинской армии

  • 29.03.2022 14:50
  • 743 просмотра
  • 1 комментарий
Александр ГОЛОВКО: «Защитники Мариуполя – киборги какие-то»
© УАФ. Александр Головко

Экс-тренер молодежной сборной Украины Александр Головко высоко оценил действия ВСУ в войне с россией:

— Еще одна ваша яркая цитата — «Время дать им п*зды». Как думаете, ВСУ успешно выполняют эту задачу?
— Наши Вооруженные Силы еще как дают! И еще больше будут давать. Украинские ребята оказывают достойное сопротивление. Особо отметил бы защитников Мариуполя — это какие-то киборги. Мы видим, как наши воины сражаются, как тактически работают, к тому же понимаем, какой армии мы противостоим. Поэтому не сомневаюсь, что мы полностью победим.

— Существа, расстреливающие женщин, детей и мирное население. Как вы их называете?
– У меня нет слов для них. Это демоны, изверги. Иначе их не назовешь. И знаете, не нужно их понимать. Они пришли на нашу землю. Ребята наказывают их так, как и должны. Кто-то может рассказывать, мол, «мы не знали», «на учебу приехали». Все они прекрасно знали. Когда тебе с утра до вечера льют, извиняюсь, дерьмо в уши...

Когда я ездил в Крым в 2014 году, то сам убедился в этом. Круглосуточно из радио, телевидения и отовсюду льется этот понос. Сначала дергался, а потом подумал — варитесь себе в своем мире. Жаль только, что этот мир начал вылезать и нас задевать.

Источник — Динамо Киев от Шурика

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Yanker8888888888, 29.03.2022 14:59
    +2
    СЛАВА ЗСУ!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности