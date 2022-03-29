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Виктор КОВАЛЕНКО: «Херсонцы, оставайтесь людьми с чистой совестью»

Украинский хавбек «Специи» обратился к своим землякам

  • 29.03.2022 08:47
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Виктор КОВАЛЕНКО: «Херсонцы, оставайтесь людьми с чистой совестью»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко призвал жителей своего родного Херсона, временно оккупированного российскими захватчиками, не наживаться на чужом горе.

«Дорогие и уважаемые херсонцы. Не новость, что сейчас абсолютно для всех наступили сложные времена, в том числе и финансово, невозможно знать, что для всех нас готовит завтра.

Я хочу призвать вас всех, особенно людей из продовольственной сферы – те, кто перепродает бензин, продукты питания, медикаменты и так далее – будьте гуманны. Будьте в здравом уме и поймите, что наши пенсионеры, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью или те, кто потеряли работу из-за войны, не в состоянии сейчас покупать продукты за такие космические цены.

Не наживайтесь на войне, не наживайтесь на горе людей, будьте гуманны, и вам это вернется в два раза больше. Оставайтесь людьми с чистой совестью в такое темное время», - написал Коваленко.

Источник — Instagram

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