Рамос в ближайшее время может сыграть первый матч за два месяца

Защитник Серхио Рамос может сыграть в матче за ПСЖ впервые за два месяца.
Источник утверждает, что центральный защитник уже тренировался в общей группе французской команды. Испанец может войти в заявку ПСЖ на игру 30-го тура Лиги 1 против «Лорьяна», встреча состоится 3 апреля.
Рамос не выходил на поле в составе ПСЖ с 23 января.
В нынешнем сезоне защитник провел 5 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Рамос начал сбор средств на помощь Украине.
Источник — Le Parisien
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.