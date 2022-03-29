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Рамос в ближайшее время может сыграть первый матч за два месяца

Защитник близок к возвращению на поле

  • 29.03.2022 02:56
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Рамос в ближайшее время может сыграть первый матч за два месяца
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Серхио Рамос может сыграть в матче за ПСЖ впервые за два месяца.

Источник утверждает, что центральный защитник уже тренировался в общей группе французской команды. Испанец может войти в заявку ПСЖ на игру 30-го тура Лиги 1 против «Лорьяна», встреча состоится 3 апреля.

Рамос не выходил на поле в составе ПСЖ с 23 января.

В нынешнем сезоне защитник провел 5 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Рамос начал сбор средств на помощь Украине.

Источник — Le Parisien

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