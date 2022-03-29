Рамос в ближайшее время может сыграть первый матч за два месяца

Защитник Серхио Рамос может сыграть в матче за ПСЖ впервые за два месяца.

Источник утверждает, что центральный защитник уже тренировался в общей группе французской команды. Испанец может войти в заявку ПСЖ на игру 30-го тура Лиги 1 против «Лорьяна», встреча состоится 3 апреля.

Рамос не выходил на поле в составе ПСЖ с 23 января.

В нынешнем сезоне защитник провел 5 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Рамос начал сбор средств на помощь Украине.