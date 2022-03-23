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Серхио Рамос начал сбор средств на помощь Украине

Защитник ПСЖ запустил специальную акцию

  • 23.03.2022 14:44
  • 570 просмотров
  • 1 комментарий
Серхио Рамос начал сбор средств на помощь Украине
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный защитник ПСЖ Серхио Рамос запустил специальную акцию, целью которой является сбор средств на помощь украинцам, которые пострадали от войны против россии.

Рамос начал продажу специального худи, на спине которого изображена надпись «мы все украинцы». Все вырученные средства пойдут на помощь украинцам. Стоимость худи – 100 евро, приобрести его можно по этой ссылке.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 23.03.2022 15:06
    +2
    Дякую, Серхіо. Повага та любов.
    Ссылка
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