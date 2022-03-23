Серхио Рамос начал сбор средств на помощь Украине

Звездный защитник ПСЖ Серхио Рамос запустил специальную акцию, целью которой является сбор средств на помощь украинцам, которые пострадали от войны против россии.

Рамос начал продажу специального худи, на спине которого изображена надпись «мы все украинцы». Все вырученные средства пойдут на помощь украинцам. Стоимость худи – 100 евро, приобрести его можно по этой ссылке.