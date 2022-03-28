Аталанта рассматривает возможность подписать Тете

По информации итальянских СМИ, «Аталанта» присматривается к варианту с бразильским вингером «Шахтера» Тете.

Его готовы приобрести летом, когда украинский клуб, скорее всего, начнет активно продавать лучших игроков, учитывая неопределенную ситуацию в футболе из-за войны.

Правда, многое будет зависеть от того, попадет ли «Аталанта» по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Не исключено, что Тете до конца текущего сезона вернется в Бразилию.