Аталанта рассматривает возможность подписать Тете

По информации итальянских СМИ, «Аталанта» присматривается к варианту с бразильским вингером «Шахтера» Тете.
Его готовы приобрести летом, когда украинский клуб, скорее всего, начнет активно продавать лучших игроков, учитывая неопределенную ситуацию в футболе из-за войны.
Правда, многое будет зависеть от того, попадет ли «Аталанта» по итогам сезона в Лигу чемпионов.
Не исключено, что Тете до конца текущего сезона вернется в Бразилию.
Источник — TMW
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