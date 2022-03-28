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Аталанта рассматривает возможность подписать Тете

Планы на лето

  • 28.03.2022 22:51
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Аталанта рассматривает возможность подписать Тете
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских СМИ, «Аталанта» присматривается к варианту с бразильским вингером «Шахтера» Тете.

Его готовы приобрести летом, когда украинский клуб, скорее всего, начнет активно продавать лучших игроков, учитывая неопределенную ситуацию в футболе из-за войны.

Правда, многое будет зависеть от того, попадет ли «Аталанта» по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Не исключено, что Тете до конца текущего сезона вернется в Бразилию.

Источник — TMW

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