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Барселона отказалась от подписания Дибалы

Хави не хочет видеть аргентинца в команде

  • 28.03.2022 22:04
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Барселона отказалась от подписания Дибалы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

«Барселона» отказалась от попыток подписать форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы. Главный тренер каталонцев Хави не хочет видеть 28-летнего аргентинца в своей команде.

Хави считает Дибалу переоцененным и травматичным игроком, который не способен усилить команду. Наставник «Барселоне» считает подписание Дибалы невыгодным даже в статусе свободного агента.

Напомним, неделю назад «Ювентус» провалил последнюю попытку договориться по новому контракту с Дибалой, и летом он станет свободным агентом. На него претендует целый ряд европейских клубов, среди которых «Атлетико» Мадрид.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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