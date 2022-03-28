Барселона отказалась от подписания Дибалы

«Барселона» отказалась от попыток подписать форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы. Главный тренер каталонцев Хави не хочет видеть 28-летнего аргентинца в своей команде.

Хави считает Дибалу переоцененным и травматичным игроком, который не способен усилить команду. Наставник «Барселоне» считает подписание Дибалы невыгодным даже в статусе свободного агента.

Напомним, неделю назад «Ювентус» провалил последнюю попытку договориться по новому контракту с Дибалой, и летом он станет свободным агентом. На него претендует целый ряд европейских клубов, среди которых «Атлетико» Мадрид.