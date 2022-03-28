Сборная Австрии осталась без главного тренера

Федерация футбола Австрии сообщает о том, что главный тренер сборной Франко Фода уходит в отставку. Контракт 55-летнего специалиста заканчивается и не будет продлен.

Такое решение принял сам Фода после того, как сборная Австрии проиграла Уэльсу и не сумела пробиться на ЧМ-2022.

Фода возглавлял сборную Австрии с 2017 года. С ним команда вышла в плей-офф Евро-2020.